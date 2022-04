Plysje Noard-Nederlân brûkt mear geweld yn 2021: "Lontjes kort door corona"

Yn de kommisje sitte ferskate boargers en juristen en sy wurkje ûnôfhinklik fan de plysje. Sûnt 2019 dogge sy ûndersyk nei it brûken fan geweld troch de plysje.

Fan triuwen oant in fjoerwapen

Dêrút komt nei foaren dat der in tanimmende line is yn it brûken fan geweld by de ienheid Noard-Nederlân. Likegoed yn 2020 as yn 2021 waard der faker geweld brûkt. "Geweld is een breed begrip", seit Haad-Operaasjes Joop de Schepper. "Dat begint bij duw- en trekwerk maar je hebt ook fysiek geweld bij een arrestatie. Dat loopt op tot het gebruik van pepperspray, taser en een vuurwapen."

Yn 2021 wiene der yn totaal sa'n 1.363 ynsidinten. Yn 2019 wiene dat der noch 916. It tal ynsidinten giet al in pear jier omheech. "Wij zijn goed aan het kijken waar de oorzaak ligt", seit De Schepper. "We lossen de meeste situaties met praten op. We denken dat we geen andere oorzaak kunnen vinden dan de coronacrisis. De lontjes waren korter en dus zorgt dat weer voor een confrontatie."

"Ook voor de politie zelf is het lastig. Het zijn ook mensen die in dezelfde situaties zitten met afgelaste activiteiten en spanningen binnen een huishouden. Maar de lat ligt daar wel hoger. Dat zijn professionals die getraind zijn en je mag verwachten dat ze kunnen incasseren. Dus dat is geen excuus om direct geweld te gebruiken, maar ook zij hebben deel uitgemaakt van spanningsvolle situaties."