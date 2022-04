Steatelid Pool (VVD) docht him online foar as de FNP en ferspriedt ûnsin

Fia it sabeare akkount waarden sjoernalisten aktyf folge. De FNP-fraksje krige dêr in protte fragen oer. De FNP hat by de provinsje melding makke fan de wantastannen. De partij seit skrokken en djip teloarsteld te wêzen.

Betrouwen skeind

Yn in reaksje lit fraksjefoarsitter Sijbe Knol fan de FNP witte dat it betrouwen yn it steatelid dêr't it om giet swier skeind is. "Dit giet te fier yn tiden fan fake news." Knol hopet dat de de partij fan it steatelid maatregels nimme sil. Knol woe fierder neat kwyt oer de kwestje. Hy woe de namme fan Pool ek net neame, mar befêstige wol dat it giet om it steatelid dat neamd wurdt yn de Ljouwerter Krante.

Durk Pool wie net te berikken foar kommentaar.