Nije opfanglokaasjes Oekraynske flechtlingen yn Snits en Menaam

De gemeente tinkt net dat it hjir by bliuwt, se ûndersykje noch in pear opsjes.

Galamadammen

Wannear't de earste minsken komme, is net dúdlik. De kommende dagen wurdt it hotel ynrjochte foar de opfang. De gemeente is ferantwurdlik foar de opfang, mar ek foar in soad oare saken, lykas soarch, medyske saken en ûnderwiis.

De oare opfanglokaasje yn Súdwest-Fryslân is hotel Galamadammen. Dêr kinne 150 minsken wenje. Der binne op dit stuit 120 minsken opfongen.

Tredde opfanglokaasje Waadhoeke

Ek de gemeente Waadhoeke hat in nije opfanglokaasje bekendmakke. Yn wensoarchsintrum Nij Statelân yn Menaam wurdt in fleugel ynrjochte foar flechtlingen út Oekraïne. Nei alle gedachten giet it om 25 oant 30 flechtlingen. De gemeente wol de lokaasje ein april klear hawwe foar de Oekraïners.

