Valentina Tóth wint twa prizen op Amsterdams Kleinkunst Festival

Valentina Tóth (1994) is aktrise, teätermakker en muzikante. Se sjongt, spilet piano en skriuwt ferskes. Har wurk is in miks fan teäter, klassike muzyk, klienkeunst en opera.

Se krige de priis foar de foarstelling Wildbloei, dy't se in 'een ode aan de hysterische vrouw' neamt.

Neffens de sjuery is se 'een fenomenaal performer die snel en goed tussen de verschillende typetjes en nummers kan schakelen. Zij weet dat te combineren met virtuoos pianospel, een fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers.'