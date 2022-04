Martin en Ytsje binne fan it gas ôf, werom nei petroleum en koalen

Dy leafde foar it âlderwetske wie der al langer. Dat se no de stap set ha, hat te krijen mei de hege gasprizen. "It waard sa ferskriklike djoer. Dat hat ús it lêste triuwke jûn. Foar gewoane minsken is it net mear te beteljen."

Martin heart ferhalen fan minsken dy't de kachel thús net heger as 15 graden ha, omdat se it oars net betelje kinne. "Dat is dochs skandalich yn sa'n ryk lân?"

Har nocht

Se hienen har nocht derfan, seit Martin. "Doe sei ik: ik sil dat smoarge gasbedriuw ris krije! Dêrom binne we wer begûn de kachel te stoken en we helje de âlde petroleumstellen wer fan souder. Even sjen oft dat it docht."

En dat docht it. Se krije genôch reaksjes. "Guon minsken fine it in leuk idee of in goed inisjatyf", seit Ytsje. "Oaren fine dat we wol hiel bot werom yn de tiid geane."

Werom nei de prehistoarje?

Martin: "Ien sei tsjin ús dat we werom nei de prehistoarje gongen. Sa mâl is it net, mar we geane wol wat werom, ja. Dat hat ús foarkar. En it falt allegear hiel bot ta, dat fernuveret ús ek wol wat."