Steatssekretaris Gunay Uslu by Omrop Fryslân: "Ik ben onder de indruk"

Se prate ûnder oare mei direkteur Houkje Rijpstra en haadredakteur Ingrid Spijkers en bruts yn yn it radioprogramma No derfoar!

"Ik ben onder de indruk", sei steatssekretaris Gunay Uslu. "Het is heel mooi om te zien hoe belangrijk Omrop Fryslân is voor de regio, hoe het verbindt. Ik zie hele nieuwe praktijken zoals Instagram en memes, en hoe bevlogen de mensen zijn. Je ziet aan de blik van mensen dat ze het ontzettend leuk en belangrijk vinden. En je ziet hoe dichtbij de omroep is in de regio bij de mensen."

Jong talint

De steatssekretaris waard ek foarsteld oan trainee Iris Witzenburg (22), ien fan de jongste Omrop-meiwurkers. Iris wurket by de omrop yn it ramt fan it trainee-trajekt fan Omrop Fryslân, Ljouwerter Krante en Friesch Dagblad. De dielnimmers studearje ien dei yn 'e wike en binne fjouwer dagen oan it wurk.

Uslu woe fan Witzenburg witte hoe't it har by de omrop foldocht. Doe't Witzenburg sei dat se pas yn jannewaris begûn wie, sei Uslu: "Ik ook. Ook ik moet nog veel leren in deze functie, maar dat maakt het juist spannend en leuk."

De steatssekretaris liet har posityf út oer inisjativen om jong talint oan publike omroppen te binen. "Dat is belangrijk voor publieke organisaties. Je krijgt nieuwe ideeën en nieuwe energie."