Ried fan Steat: Vermilion mei oant 2040 gas winne by Aldlemmer

De gaswinning op dat plak leit sûnt 2014 stil. Vermilion wol it wer oppakke, mar de gemeente De Fryske Marren, de stichting Tsjingas Tsjûkemar en in groep omwenners binne it dêr net mei iens. Se giene yn berop by de Ried fan Steat.

Neffens it gemeentebestjoer is der net genôch ûndersyk dien nei de gefolgen fan de gaswinning, lykas boaiemdelgong en boaiemtrilling.

Te lang

De stichting en de omwenners fine dat harren belangen net goed ôfwoegen binne tsjin it foardiel fan de gasopbringst. Sy fine boppedat de perioade fan de gaswinning - oant it jier 2040 - fierste lang.

De Steatsried oardiele lykwols oars: de gaswinning by Aldlemmer mei wer begjinne.