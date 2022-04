Operaasje Fryske Flagge: troch in botsing wennet Ricki Wöll yn Eastenryk

"We soene gewoan in eintsje te riden, en doe kamen we yn botsing mei de eigener fan in skyskoalle", fertelt Ricki Wöll. Sy en in freondinne hiene op har 21ste in skoftsje wurke yn it sikehûs fan Innsbrück. Se soene al hast werom gean nei Fryslân, mar nei de botsing op de skyskoalle-eigener feroare dat plan.

Nei't de skea ôfhannele wie, kaam de man nammentlik mei in fraach dy't har libben feroare. "Hy frege: hoe soe it wêze om hjir as skylearaar te wurkjen?"