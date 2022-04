Sânplaat De Kalkman krijt ôffalkontener; foaral plastic en fisktried spielt oan

Ofhinklik fan it tij is it ûngelyk hoefolle ôffal oft oanspielt. "Alle beetjes helpen", seit Marjan Veenendaal fan Staatsbosbeheer. "Bij het afval zit vaak veel plastic en spullen van containerrampen zoals die van de MSC Zoe en ook veel visdraden en visnetten."

Fûgelwachters

Op de sânplaat sitte tusken heal april en heal septimber fûgelwachters. Dy hawwe it behear oer de kontener, dy't goed fêstmakke is mei sjorbannen. "Bij hun verblijf staat de grote container en de vogelwachters kunnen afvalzakken uitdelen aan wadlopers of andere bezoekers. Bij de vogelwachters kunnen ze het afval ook weer afgeven."