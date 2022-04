De toan fan Froukje Sijtsma: "Boeren foar Maud graach"

Net om te begripen wat dy trije tsjep jongfammen no eins sjogge yn dy somtiden wat stúmske boer Jouke. Net om de Fryske Sander oan te moedigjen om boerinne Janine fan syn gefoelens foar har te oertsjûgjen. De reden dat ik seach, wie om't ik stjerrende benijd wie nei Maud. Soe boer Evert, de skruten Drint, har fan syn hiem ôftraapje of soe hy har geflirt stikem dochs wol hiel leuk fine en har noch wol in nacht by him yn it hea hawwe wolle?

By 'Boer Zoekt Vrouw' witte se mar al te goed hoe't se je yn de besnijing hâlde moatte. Wylst alle boeren harren earste kar al makke hawwe, is it kiesmomint fan boer Evert pas nije wike op de buis. Bliuwt Maud yn Drinte of wurdt se weromstjoerd nei It Goai, dêr't se dan wer iensum en allinnich troch de dunen kuieret mei de hûnen fan har útlitservice?

Foar wa't dit seizoen net meisjocht: Maud is ein fjirtich, hat in leuk kopke en wit mar al te goed wat se wol. Boer Evert is in man fan net safolle wurden en laket alle froulike avanses senuweftich fuort.

Ik krige Maud yn de rekken by de speeddates. In opfallende ferskining tusken al dy oare, folle dimmene, froulju. Ik siet gierend op de bank doe't Maud op it toaniel ferskynde. By de speeddate rûn se kordaat op Evert ôf en frege mei in swier Goaisk aksint oft se syn hannen wol efkes fêsthâlde mocht. "Jeetje. Mooie handen. Echt grote knotsen."

Ik ferwachte eins dat se him ek noch wol efkes yn de mûle sjen woe om te hifkjen oft syn tosken wol stevich yn de foegen leinen, mar safier kaam it net.

Je hâlde fan Maud of je spuie raar guod fan har. De earste kear dat ik Maud seach, fûn ik har mar in typstra, mar de wyks derop wie ik hiel bliid har wer te sjen. Maud is in skat. Se is oprjocht en docht alles mei eigen fjoer. Allinnich sy kin entûsjast reitsje fan in ko dy't lekker de groppe folmiicht. "Of schijt."

Want ek al wit Maud eins neat fan it boerelibben, spesjaal foar de útfanhûzerswike riede se har ta op it buorkjen foar begjinners. No rint se as boerinne optein de melkput yn mei har blauwe oerstrûper: "Eventjes wat uiers cleanen."

Maud is leuk om't se direkt is, mar ek om't se om harsels laitsje kin. "O god, ik ben gewoon net afgewezen", laket se hurd wannear't boer Evert net bot yngiet op har fraach oft se net efkes tegearre yn syn 'tractor' krûpe kinne.

Mar dit frommes pakt nettsjinsteande de teloarstelling troch. As earste sit se ien op ien mei har dreamboer op de trekker. Tegearre prate, tegearre swije. Ek dat is leafde. En as se him planút freget wat hy no eins fan har fynt, seit hy: 'nou, goed'. Sels dêr kin Maud om laitsje yn it neipetear. "Ik ben niet uitstekend, ik ben gewoon 'goed'."

Krije wy nije wike noch mear aventoeren mei Maud of kiest Evert foar de twa oe sa leave, mar wol wat saaie oare froulju? It keallet bytiden swier by 'Boer Zoekt Vrouw'. Fansels hoopje ik op noch mear briljante sênes mei Maud. Sy fertsjinnet it om ris flink fersierd te wurden, want soks is noch nea bard, fertelt se yn in kwetsber momint. "Ik versier eigenlijk altijd de mannen."

'Boer Zoekt Vrouw' gie sneintenacht yn myn dreamen fierder. Maud en ik waarden goeie freondinnen. We hienen tegearre in ôfgryslik gesellige jûn oan de taap. Tegearre fersierden wy de frijfeinten yn de kroech en doe't de lêste ronde west hie, gienen wy smoar en gierend fan it laitsjen werom op hûs oan. It soe dochs ferskriklik wêze as Maud har aventoer yn Drinte nije wike ôfrint, as bliken docht dat Evert him net rêde kin mei dizze oerweldigjende oandacht?

Stel no as dat sa is, soe Fryslân him dan net fan syn bêste kant sjen litte? Melkfeehâlders op frijersfuotten, mei hannen as koalsblêden dy't witte hoe't je in pear rjemmige jaren in goeie himmelbeurt jaan moatte? Sûne jongkeardels mei stielhurde heafoarken, dy't gleon wurde fan in kreas frommes op in farske dongbult? Priemske ploegers dy't dizze faam út Heemstede harren bêste trúkjes yn in ronkjende trekker toane wolle? Binne der sokke boeren yn Fryslân, dy't Maud bêst ris op aventoer meinimme wolle soenen nei alle smoute hoekjes fan de heasouder?

Lit it ús yn Fryslân dan ris oar in oare boech smite en trije frisse boeren stride litte om Maud, sadat sy op har 50ste in goeie definysje jaan kin fan wat it ynhâldt om fersierd te wurden."