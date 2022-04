Lanlike belangstelling foar konsept spoedsoarch yn Dokkumer sikehûs Sionsberg

Spoedsoarch is foar pasjinten dy't mei in ferwizing fan de húsdokter yn ien dei holpen wurde kinne. It is wat oars as spoedeaskjende help dêr't minsken sa hinne kinne.

"Patiënten en huisartsen hebben ons het afgelopen jaar kunnen vinden. In het begin was het wat moeizaam. Huisartsen moesten wennen dat er weer een spoedzorg was", fertelt Derk Jan Nienhuis, ferpleechkudich spesjalist fan de ôfdieling yn Dokkum.

Yn it ôfrûne jier ha se sa'n tûzen pasjinten behannele. "Patiënten komen uit de wijde omgeving, maar we zitten nog niet aan ons maximum." Pasjinten mei bygelyks in brutsen pols of ankel of pine op it boarst kinne nei in trochferwizing fan de húsdokter of ambulânsetsjinst op de spoedsoarch komme.

Gauwer holpen

Foar de pasjint hat de spoedsoarch foardielen. "De patiënt wordt bij ons direct geholpen in tegenstelling tot de spoedeisende hulp waar spoed voor een breuk gaat en de patiënt vaak een tijd moet wachten. Als op de foto een breuk is geconstateerd, beginnen we de behandeling en staan de mensen binnen een uur weer buiten."

Foar Nienhuis wie it earst wennen. Hy kaam fan de ambulânsesoarch. "Het is een nieuw en spannend concept in Nederland. We hebben bewezen dat we veilige zorg kunnen bieden en ook planbare zorg. Er is interesse uit het land om dit concept ook elders te doen."

Soarch útwreidzje

Yn Dokkum sjogge se oft se de spoedsoarch ek útwreidzje kinne nei de wykeinen. "Dan hoeven mensen niet naar Leeuwarden of andere plekken. Soms wachten mensen tot ze op maandag bij ons terecht kunnen." Ek wurdt yn gearwurking mei húsdokters sjoen oft se mear oanbod foar âlderein ûntwikkelje kinne.