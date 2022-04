Degradaasjesône tichtby; kin Harkemase Boys it tij noch keare?

Ferantwurdlik foar it net ferlingjen fan it kontrakt is ûnder oare foarsitter Sippe Heeringa.

Is it al krisis op De Harkema?

"It is fuort gjin krisis, mar der wurdt wol oer praat. We wolle in oplossing sykje, want we wolle net noch in pear wedstriden ferlieze."

Jim ha yn desimber al bekend makke net fierder te gean mei trainer Jan Piet Bosma. Wêrom net?

"Wy wiene fan miening dat we wat oars moasten. It is wat lestich om it oer details te hawwen, mar we wolle sjen oft we op taktysk gebiet wat dwaan kinne, dat we sjogge: wat gebeurt hjir op it fjild? Mei wat foar boadskip binne we oan it fuotbaljen? En dat wie wolris betiizjend."

Op taktysk mêd koe it by Bosma wol better?

"Ja, mar oft dat oan de trainer leit of oan de kombinaasje. Mar ik tink dat de klik tusken dizze trainer en de spilersgroep net goed genôch is om it maksimale út dizze groep te heljen. Mar it kin ek oan de spilers lizze."

Bosma sei yn in artikel yn de Leeuwarder Courant dat hy noait útlis krigen hat oer wêrom jim net mei him fierder wolle.

"Dat is net wier. En ik fyn dat ek wol ferfelend. Ik fyn dat je soks binnenskeamers hâlde moatte. We ha it him wol útlein."