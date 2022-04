Oplossing stikstofprobleem leit net yn opkeapjen 110 pleatsen, fynt deputearre

It idee achter de Fryske oanpak wie om alles yn oerlis te dwaan. Dat stiet noch oerein, seit Fokkinga. "Foar ús is der gjin inkelde reden om it oars te dwaan. Mei-elkoar berikke we ek de bêste resultaten."

Fokkinga hat dizze wike op besite west by boeren yn it gebiet. "We ha even praat. Dat wie in ferhelderjend petear. De minsken ha sein hoe't it by se oerkaam is, wy ha sein hoe't wy deryn steane. It is echt net de bedoeling dat we dy 110 bedriuwen opkeapje."

Boeren ree om op te hâlden

Hoefolle dan wol? "Dêr falt neat oer te sizzen. It is ien fan de opsjes, yn guon provinsjes gebeurt it al. Yn ús provinsje noch net. Mar yn dy hoeke is ek in oantal boeren bêst ree om op te hâlden. Dat kin helpe om de problematyk op te lossen."

Woansdeitejûn praat de Twadde Keamer mei de ministers Staghouwer en Van der Wal oer it oanpakken fan it stikstofprobleem.

'Fertrouwen yn provinsjale polityk skeind'

Yn Fryslân is kolleezjepartij CDA min te sprekken oer de oanpak fan Fokkinga. Hy soe de belutsen partijen yn Súdeast-Fryslân net goed yn it foar ynformearre hawwe en dêrmei is neffens it CDA it fertrouwen yn de provinsjale polityk skeind.