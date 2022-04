Lêste ynfojûn oer bou nije Cambuurstadion: "Grootste hobbels nu gehad"

Der kamen tusken de hûndert en twahûndert omwenners ôf op de presintaasje fan Van Wijnen. De lêste gearkomste wie op 12 oktober. "Der is in hiel soad bard de ôfrûne moannen", seit Arjen Oosting, direkteur Projektûntwikkeling fan Van Wijnen.

"Yntusken binne de fergunningsstikken klearmakke, it is yntsjinne en hy is fergund. No binne we drok oan it útwurkjen en dêrom steane we hjir jûn ek. Om te fertellen oer de plannen safier as se no binne."

Ljocht en lûd

Dêrneist krigen de oanwêzigen in presintaasje fan in ljocht- en lûdsekspert oer eventuele oerlêst. Dêrút die bliken dat de ljochtoerlêst binnen de noarmen bliuwt. De lûdsoerlêst op de measte flakken ek.

Allinnich as Cambuur in wedstriid spilet op de jûntiid is de ferwachting dat de grins fan de gemiddelde lûdsdruk op guon plakken trochbrutsen wurdt. Mei ien desibel. De noarm leit tusken 19.00 en 23.00 oere op 45 desibel, wylst dy neffens it ûndersyk op guon plakken 46 desibel wurde kin.

Dat wurdt troch de partijen as akseptabel sjoen.