Harkemase Boys ferliest alwer, degradaasjestreep komt tichterby

6 novimber 2021 wie de lêste kear dat Harkemase Boys wûn: doe waard it 5-0 tsjin Staphorst. Dêrnei ferlearen de Harkiten seis kompetysjewedstriden en spile it fiif kear lyk.

Thús tsjin SteDoCo út Hoornaar (Súd-Hollân) begûn de Fryske treddedivyzjonist wer muoisum, mar stadichoan kaam Harkemase Boys better yn de wedstriid.

Yn de 26e minút krige Harkemase Boys sels de bêste kâns fan de earste helte, doe't Arnoud Bentum knap oanspile waard. Hy skeat ien op ien mei de keeper oer.

Beimers 1-0

Tsien minuten letter rekke Bentum blessearre. Hy moast mei de brankaar fan it fjild en waard ferfongen troch Kian Visser. Dy krige flak foar it skoft noch in grutte kâns mei in folly fan tichtby, mar dy gong krekt neist.

De Friezen kamen better út de klaaikeamer. Doe kaam ek de fertsjinne iepeningstreffer. Nei in knappe oanfal skeat Berwout Beimers de bal yn de krusing: 1-0.