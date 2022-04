Klimaatwittenskipper Linda Steg hâldt hoop: "We hebben best veel invloed"

Yn it rapport stiet dat it mooglik is om yn 2030 de CO2-útstjit mei de helte te ferminderjen yn ferliking mei 2019. Dat freget om rappe aksje.

"De hoofdconclusie is dat klimaatverandering nu al optreedt en dat het negatieve gevolgen heeft", seit Linda Steg, dy't wurket oan de Ryksuniversiteit fan Grins.

Ut it rapport docht neffens har ek bliken dat der noch hoop is om de klimaatopwaarming te beheinen ta 1,5 graad of 2 graden. Dat is ek ôfpraat yn it Klimaatakkoart fan Parys. "Maar de kans om het te halen, wordt steeds kleiner naarmate we langer wachten."

'We kunnen veel dingen doen'

It rapport toant oan dat gedrachsferoaring by konsuminten hiel wichtich is. "We kunnen veel doen. We kunnen proberen onze huizen goed te isoleren, duurzame energie te gebruiken, fietsen en wandelen in plaats van de auto nemen, we kunnen minder vliegen, minder zuivel en vlees eten."

Neffens Steg is it ek wichtich dat minsken minder iten fergrime en stimme op partijen "waarvan we denken dat ze goed klimaatbeleid gaan voeren. Als burger hebben we best wel veel invloed."