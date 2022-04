Krappere oerstaptiden foar treinreizger, no't spoarbrêge langer iepen moat foar skipfeart

Mear skipferkear

"Twee keer zes minuten wordt echt te krap, zeker als het vaarverkeer weer toeneemt", seit deputearre Avine Fokkens. "We willen niet dat het risico lopen dat de brug door een schip wordt aangevaren, zoals in Groningen is gebeurd."

Krappere oerstaptiden

ProRail lit yn in reaksje witte dat fertraging fan de trein fan Ljouwert nei Zwolle betsjutte kin dat de oerstaptiden yn Zwolle krapper wurde.

Sa't it no stiet, sil allinnich de stoptrein tusken Ljouwert en Zwolle - of oarsom - hinder hawwe fan de rommere brêge-iepeningstiden. "Het is niet zo dat er structureel vertragingen gaan ontstaan, maar het kan zich voordoen dat een trein even moet wachten op een boot die door de brug vaart."