"Alle dagen sjoch ik mear fan hoe't de minsken binne dy't hjir wenje. It is hertferwaarmjend om te sjen hoe't elkenien him drok makket om ús en ús helpe wol.

Myn famylje en de oare Oekraynske famyljes binne sa tankber foar alles wat der foar ús dien wurdt. It is dreech om yn wurden te omskriuwen. Dat is de reden dat wy altyd helpe wolle mei it deistichs wurk, sa as it itensieden, skjinmeitsjen en it boadskippen dwaan.

Itensiede, skoalprojekten en in winkel

Myn âlders besykje ek faak Oekraynsk iten te sieden foar de gastfamylje en foar ús, sadat de gastfamylje mear fan ús kultuer leare kin. Se fine de smaak fan it iten sa lekker dat wy grapkes meitsje om in itensiedersboek te meitsjen mei Oekraynske resepten.

Ek ha ik de dochter fan de gastfamylje dêr't wy by wenje, holpen mei in skoalprojekt. De opdracht wie om in kaart fan Oekraïne te meitsjen mei in skema fan de gefjochten fan it leger en in beskriuwing fan de meast wichtige minsken dy't meispylje yn de oarloch. We prate in soad oer histoaryske en politike ûnderwerpen oer Oekraïne.