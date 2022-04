Accolade freget Snitser hierders om tsjinprestaasje

"We hopen dat deze actie een positieve impuls aan de buurt kan geven", leit Ellen Dikland fan wenningkorporaasje Accolade út. "We willen mensen bewust na laten denken over wat ze kunnen doen voor hun buurt."

Fan barbecue oant útlithelp

Dat mei fan alles wêze: in Facebookside foar de strjitte oprjochte, in buertbarbecue opsette, de hûn útlitte foar in sike buorfrou. "Het mag iets kleins en laagdrempeligs zijn, bijvoorbeeld de tuin onderhouden rond het complex. Het hoeft niet periodiek: het moet niet afschrikken, maar positief stimuleren."

Accolade fernimt dat as minsken mear kontakt mei harren buorlju hawwe, dat ek de wenwille omheech giet.

It is de earste kear dat Accolade soks docht. Om't der tsien apparteminten frij kamen te stean fanwege ûnderhâld, wie dit in moaie kâns.