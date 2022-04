Dennis Veenker hâldt no echt op mei bobslydzjen: "Ik ha alles meimakke"

De Spelen wiene fansels it heechst helbere foar de 29-jierrige Veenker. "Ik kin ôfslute mei de moaiste wedstriid fan myn karriêre. Dus dit is de beste beslissing foar my persoanlik."

Wat wie it moaiste momint fan syn karriêre? "It moaiste fan alles wie it momint dat we hearden dat we nei de Olympyske Spelen ta mochten. Dat alle muoite dy't we derfoar dien hawwe, einliks beleanne waard", fertelt Veenker.

Earder fertelde er oer dat momint: "Elkenien waard gewoan hielendal gek. Janke, skreauwe, wit ik folle."

Maatskiplike karriêre

De gedachte dat it der no écht op sit is foar Veenker net nij, om't er yn it neijier fan 2021 ek al ophâlde soe. "Dus de stap is net hiel grut", fertelt er. Wat binne de plannen no? "Ik sil myn oplieding ôfmeitsje. En ik bin trainer en coach fan in pear atleten."