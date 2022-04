Aldjiersstunt set sosjaal ferhierder ta ferkeapjen huzen yn Easterstreek

It bart hast nea dat WoonFriesland as sosjaal ferhierbedriuw huzen ferkeapet, mar dizze trije wenten oan de Schoolstraat binne in útsûndering.

Aldjiersstunt

De trije wenten oan de Schoolstraat binne ferneamd yn Easterstreek. Mei Aldjiersdei binne de hierhuzen ynnaam troch de âldjiersploech D'Olde Togers. Sy woene mei de aksje omtinken freegje foar de krapte op de wenningmerk.

WoonFriesland koe de aksje wol wurdearje. Om't sy al fan doel wiene om de huzen te ferkeapjen, hawwe sy tasein it spesifyk te ferkeapjen oan starters.

Lotting foar starters

De jongelju dy't it keapje wolle, betelje in fêste priis tusken de 170.000 en 195.000 euro. It giet om de taksaasjewearde, en dus net om de kommersjele merkwearde.

De lotting wurdt op 11 maaie dien. Der meie jongelju meidwaan dy't in bân mei it doarp hawwe: sy wenje der of hawwe der wenne. De ynwenners fan it doarp wurde mei flyers ynformearre.

Sa 'kreaken' de jongelju fan Easterstreek de huzen yn jannewaris: