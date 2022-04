Hans van der Werf: "Der moat in Frysk Klimaatakkoart komme"

It giet by de lânbou benammen om feehâlderijen, dêr't fee foar gas en dong soarget. Mar der is ek útstjit yn de feangreide, dêr't it fean troch de lege wetterstannen sakket. Byinoar soarget it foar sa'n 61 persint fan it totaal oan útstjit it jier.

Kânsen

Wat de lânbou oanbelanget, hopet Van der Werf ek op in positive hâlding. "De lânbou is net allinne it probleem, mar ek de oplossing. Der is om enerzjy en klimaat hinne ek jild te fertsjinjen. Boeren binne drok dwaande mei sinnepanielen en wynmûnen. It smyt kânsen op. Boeren kinne yn har lân CO2 fêstlizze, bygelyks troch it gers net om te ploegjen. Mar ek troch it plantsjen fan beammen, of it ûntwikkeljen fan mear natuer. Mar yntinsive produksje, dêr giet it wol dreech mei."

Yndustry

It oandiel fan de yndustry leit op 4 persint. De fiif grutste bedriuwen wat de útstjit oanbelanget binne FrieslandCampina Ljouwert, Sonac yn Burgum, FrieslandCampina yn Warkum, A-ware en Fonterra op It Hearrenfean en Jacobs Douwe Egberts op De Jouwer.