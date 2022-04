Frysk konfoai werom fan Moldavië: "Konfrontearjend, bikkelhurd nedich"

De flechtlingen wiene tige wiis mei de help fan it konfoai. "Sy hellen de ierpels en sipels sa by ús út de wein wei. Stichting Mensenkinderen hie it gigantysk goed regele. Op alle lokaasjes stie in heftruck en wiene wol 10 of 20 minsken om te helpen mei lossen. Alles waard registrearre. De tsjerken wurkje goed gear mei de gemeenten. De minsken binne tige tankber foar alles wat sy krije."

"Bikkelhurd nedich"

Lautenbag giet mei in goed gefoel werom nei hûs. "Mar dit wie net de lêste kear. Ik tink dat wy oer in tal moannen wer nei Moldavië geane mei fjouwer of mear minsken. Dat moat earst op tou set wurde, fansels. Mar dy minsken hawwe it bikkelhurd nedich. En wy hawwe in soad oer."