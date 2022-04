Resinsje Griene Sjippe: "Teäterkollektyf kiest foar kabaret"

Gean der mar oanstean: foar it earst mei-inoar op de planken. Foar it earst in hiele foarstelling sels folskriuwe. En dan gewoan op de webside je plak al opeaskje: melde dat it nei it weifallen fan Rients Gratama en lytse Teake wer heech tiid is foar nij Frysk kabarettalint. Toe mar.

Op in wipwap

Wat dat oanbelanget, bringe de beide manlju in ferskaat oan ûnderwerpen foar it fuotljocht. De generaasjekleau, de oarloch yn Oekraïne, de komst fan flechtlingen, genderproblematyk, relaasjeterapy, de QR-koade en de konsumpsjemaatskippij. It komt allegear foarby.

It toanielbyld is dêrby tige funksjoneel: in grutte skeal fan hout, dy't troch de manlju ek as in wipwap brûkt wurdt. In bytsje minder, in bytsje mear. Sykje nei de balâns.

Sykje nei foarm

Mei dy titel 'Bytsje mear, bytsje minder' wolle Folkert en Renee njonken in maatskippijkritysk ek in humoristysk programma biede. Dat slagget har foar it grutste part.

De foarstelling komt nammentlik wat traach op gong. Under stimmige klassike pianoklanken komme twa mantsjes yn clowneske kostúms wat skruten it poadium op. Yn har debút as kabaretier sykje beide manlju dúdlik noch nei foarm en toan.

Peppie en kokkie

Dat liedt bytiden ta hiel moaie sênes dy't in bytsje tinken dogge oan Laurel en Hardy, mar sa no en dan spitigernôch net fierder komme as nivo Peppie en Kokkie. Bygelyks as Folkert it publyk meinimt op 'ekskurzje' oer in tsjerkhôf.

Ferklaaid as frou siket se kontakt mei hegere machten en de siel fan ferstoarne minsken, dy't hjir begroeven lizze. "Ja, ik bin in sweefteef." Under harren bekende Friezen as Rinse Westra en lytse Teake.

Dy lêste lit it froutsje witte dat er mei har ferskining by it grêf efkes tinkt sels wer op de planken te stean. Ik tink dat net. Dêrfoar is it typke nammentlik krekt net fet en oertsjûgjend genôch.