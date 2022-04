De Feanhoop hat grutte muoite mei werynrjochting De Hege Warren

"Dat rekreaasjedoarp soe twa kear sa grut wurde as De Feanhoop sels, as je nei de ynwenners sjogge." Bart Schaafsma fan Pleatslik Belang is dúdlik: "Wy wolle ús útsicht hâlde. Minsken komme hjir jûns om foto's te nimmen fan de ûndergeande sinne. Mar aanst sjogge we tsjin in eilân op mei huzen derop. Dan is it útsicht fuort."

De plannen fan de oerheden wienen dus om it gebiet werom te jaan oan de natuer. "As je dat dan finansiere wolle troch der huzen en wenarken op te setten, is dat ûnlogysk", neffens Schaafsma.