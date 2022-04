Walrus Freya dûkt nei in rûntsje Noardsee op yn in Noarske haven

Walrus Freya lit wer fan har hearre. Ferline jier brocht sy goed trije wiken troch by de Waadeilannen en Harns. It wie foar it earst yn 23 jier dat in walrus hjir oan wâl kaam. Sûnt in wike is Freya by in pier yn Skjeberg opdutsen, yn Noarwegen.