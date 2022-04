Ljouwerter advokatekantoar striidt tsjin útsjochleazens libbenslange selstraf

Boksem is fan betinken dat in libbenslange finzenisstraf yn striid is mei de regels út it Ferdrach foar de Rjochten fan de Minsk.

Swierder as de deastraf

In libbenslange selstraf is yn Nederlân yn prinsipe ek echt libbenslang. Boksem fynt dat eltsenien rjocht hat op perspektyf op frijheid. "Het is nogal wat om iemand 50, 60 jaar in detentie te houden. Dat is nog zwaarder dan de doodstraf, zou ik zeggen."

De advokaat hat by it Europeesk Hof in klacht yntsjinne nei oanlieding fan in jonge kliïnt fan him dy't yn 2017 feroardiele waard ta in libbenslange finzenisstraf. Dy klacht is no 'ûntfanklik' ferklearre.

"Dat is een belangrijke hobbel", mient Boksem. "In de praktijk is het Hof heel streng in de selectie van zaken. Men neemt niet gauw aan dat de zaak daadwerkelijk in strijd zou kunnen zijn met gedragsnormen en regels uit het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De meeste zaken stranden al in het begin van de procedure."

Politike passant

It Hof sil de Nederlânske steat no om taljochting freegje nei oanlieding fan de klacht fan Boksem. De advokaat is it nammentlik ek net iens mei de Nederlânske wurkwize as der libbenslang oplein is.

"Er is wel een procedure voor levenslang gestraften die erop neerkomt dat er na 25 jaar wordt getoetst om te kijken of er wellicht toch een terugkeer naar de vrije samenleving mogelijk is", seit Boksem.

"Wij hebben kritiek op die procedure, omdat het uiteindelijk de minister is die beslist over het al dan niet terugkeren in de maatschappij. Wij zeggen: dat zou eigenlijk door een onafhankelijke rechter moeten gebeuren en niet door een politieke passant, wat een minister is in zekere zin."