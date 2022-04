Tydlike wenromte as oplossing foar húsfêstingsprobleem op Skylge

Dat soenen dan tydlike lokaasjes wurde moatte, foar tsien oant tweintich jier, tinkt Haringa. It is noch net samar klear. "Er zitten ook onaantrekkelijke kanten aan, die moeten besproken worden. Wat is de impact van zo'n locatie bijvoorbeeld?"

Unoantreklike kanten of net, úteinlik moatte der lokaasjes komme. "Als dit 'm niet wordt, dat dan wel?"

135 hûzen net genôch

Der wurde ek fêste hûzen boud - de kommende jierren yn totaal 135 - moar dat is neffens Haringa fierstente min. "Daar moeten we verder over praten. We voeren die gesprekken ook met de provincie en de gemeente. Want het is duidelijk dat er veel meer bij moet."

Oeral yn it lân is der in hûzekrisis, mar op de eilannen sjocht dy der oars út as op in protte oare plakken. Net allinnich foar de bewenners is romte nedich, mar dus ek foar seizoenswurkers. "Als er al ruimte is, wordt die vaak ingezet voor permanente woning of recreatief gebruik. Daar verdien je meer aan dan aan een personeelslid."

Allinnich prate helpt net

It binne Haringa syn lêste dagen of wiken as wethâlder. Der komt aanst in nij kolleezje. "Ik ben dan wel demissionair, maar niet minder standvastig. Deze oplossing hebben we vorige nazomer ook al besproken. We moeten nu locaties benoemen en kijken hoever we komen. Want alleen maar praten over het probleem, dat brengt ons niet veel verder."