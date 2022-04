Marwin Talsma en Gert Wierda nei ploech fan Jillert Anema

Marwin Talsma makket de oerstap fan Team FrySk fan coach Siep Hoekstra nei Zaanlander. It wurdt de twadde kear dat de 24-jierrige Grouster ûnder lieding fan Jillert Anema ride sil.

Yn it seizoen 2017-2018 kaam Talsma nammentlik út foar de Clafis-ploech fan Anema. Dêr kaam doe wat in nuver ein oan. Talsma wol der lykwols net mear op werom sjen. "We hawwe sein dat we it ferline litte efter ús litte en we no in moaie gearwurking oangean", sa seit Talsma.

Maratons

Der sil foar Talsma net in hiel soad feroarje. Hy bliuwt him fokusjen op de langere ôfstannen. Wol sil hy no ek ris in maraton ride moatte, fertelt er. Kwa rânebetingsten sille der wol wat mear ferskillen wêze.