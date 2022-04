SportCast: "Als je een scheve schaats rijdt, krijg je zo een blok hout in je nek"

Yn de SportCast wurdt ek efkes kontakt socht mei Michel Vlap. De middenfjilder fan FC Twente spile mei 3-3 lyk tsjin PSV. Hy skoarde, late mei balferlies in tsjingoal yn én miste in grutte kâns op it momint dat Twente mei 3-2 foar stie.

"Negentien van de twintig keer op training schiet ik die erin. En nu gaat hij op de lat. Daar heb ik afgelopen nacht vijf keer wakker van gelegen", jout de Snitser earlik ta. Dochs oerhearsket de grutskens. "We hebben tegen een topploeg fantastisch gespeeld."

Werom nei Anderlecht?

De fraach is noch wêr't Vlap folgjend seizoen spilet. Sels wit er it ek noch net. Hy wurdt troch FC Twente hierd fan it Belgyske Anderlecht, dêr't syn kontrakt noch twa jier trochrint.

Wol wit Vlap dat se him by Anderlecht yn de gaten hâlde. Sa krijt er wolris appkes fan trainer Vincent Kompany. "Hij appt me af en toe wel eens dat ik het goed gedaan heb. Ik heb geluiden gehoord dat ze alle wedstrijden hebben gezien en heel tevreden zijn", seit Vlap.