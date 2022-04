Foar klimaat en tsjin Ruslân: skoalle yn Wolvegea set kachel twa graden leger

De skoalle seit dat it belangryk is foar it klimaat om de kachel sachter te setten. Mar de oarloch yn Oekraïne spilet ek in rol, omdat it Westen net mear sa ôfhinklik mear wêze wol fan Russysk gas.

It Linde College begjint der tiisdei mei, nei oerlis mei de âlden en learlingen. "Dizze wike is ideaal om hjirmei te begjinnen", seit rektor Jan Osinga. "Just omdat it no net sa waarm is. By waarmer waar soe it te maklik wêze."

Net blaubekje

Learlingen en dosinten wurdt oanret om har der op te klaaien. "Oer in pear wiken besjogge we hoe't it giet", seit Osinga. "As minsken begjinne te blaubekjen, dan sette we de kachel heger."