Twizeler kriget selstraf foar trochriden nei oanriding De Westereen

It ûngelok op de Tolwei wie op 1 novimber 2020. De bestjoerder hie de oare auto foarrang jaan moatten, mar dat die er net.

De fertochte seit dat er it net wie. Ien dy't it sjoen hat, hie in diel fan it kenteken ûnthâlden fan de trochrider. It wie op ien letter nei itselde kenteken as dat fan de Twizeler.

Sloopbedriuw

Fierders wie de persoan yn de oanriden auto belle troch in sloopbedriuw. De sloper wie op syn beurt nei de oanriding belle troch ien mei itselde telefoannûmer as it mobile nûmer fan de fertochte. De fraach oan de sloper wie oft se ek ûnderdielen hiene foar krekt sa'n soart auto as de Twizeler hat.

Al mei al tefolle tafallichheden, neffens de plysjerjochter. De Twizeler waard feroardiele ta trije wiken finzenisstraf. Der rûn noch in eardere selstraf op betingst, ek fan trije wiken. Dat opteld by de straf fan no is mei-inoar seis wiken finzenisstraf dy't de man útsitte moat.