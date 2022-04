Trije rêders KNRM op Skiermûntseach nei 111 jier betocht mei tinkstien

Ien fan de trije, Jan Livius Visser, kaam yn 1911 om by in oefening. Foar in oefentocht wie de roeirêdingsboat útfearn. It wie moai waar en der stie in stevige branding.

De boat kaam roeiend goed troch de branding, mar sloech by it strân om. Visser koe net ûnder de omsleine boat komme. Hy rekke slim ferwûne en stoar letter.

Oerboard slein

Tsien jier dêrnei kamen twa manlju om doe't se útfearn wiene foar in stoomskip dat in needflagge hysd hie. Doe't de rêdingsboat by it skip kaam, die bliken dat it skip in sleepboat ha woe, net in rêdingsboat.

Doe't de manlju werom roeiden, sloech de boat om yn de branding. Twa mannen, Ambrozius Dubblinga en Douwe Visser, sloegen oerboard.

De tsien oerbleaune roeiers dreauwen op de kyl fan de boat mei de ebstream nei folle see. Dêr waarden se nei trije oeren tafallich ûntdutsen troch in passearjende sleepboot, dy't de roeiers rêde.

Tinkstien

Ta neitins fan de trije rêders wurdt sneon in tinkstien ûntbleate, dat wurdt dien troch neiteam fan de ferdronken manlju.