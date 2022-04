Njoggenfâldich SKS-kampioen Douwe Visser komt werom op Sneker Pan

Jappie Visser moast in heal jier lyn op syk nei in nije adviseur: "Myn earste adviseur hat in oare rol oan board krigen. Doe ha ik om my hinne socht", leit de skûtsjeskipper fan Snits út. "Geandewei dy syktocht kaam ik by ús heit út. Hy hat mear kennis en kunde fan it skûtsje as dat ik ha, dan moatst dat ek brûke."

Gjin lestige kar

Dy fraach kaam foar syn heit, Douwe Visser, op it goede momint: "As Jappie dizze fraach steld hie yn it jier dat ik ophâlden bin, dan hie ik it net dien. Doe hie it myn skip en myn bemanning west. No is it syn skip en syn bemanning en dan kin ik him prima stypje op bepaalde punten as adviseur."