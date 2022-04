Musea wolle wer besikers en jild binnen krije nei twa meagere coronajierren

De lanlike museumwike is begûn, mei tal fan spesjale aktiviteiten, ek yn Fryslân. De measte binne yn it lêste wykein, fertelt Mirjam Pragt fan de Fryske Museumfederaasje. Dizze kear binne de tagongsprizen net leger of is de tagong fergees. Dat hat alles te krijen mei de coronakrisis. Doe moasten de musea in skoft de doarren ticht hâlde en wiene der gjin ynkomsten. Se kinne it jild wol brûke.

Tiidslotten oanhâlde

Yn de coronatiid binne ek goede dingen ûntstien. Sa hâlde guon musea de doe ferplichte tiidsôfspraken foar besikers oan. Sa kinne se de besikersstreamen better regulearje en wurdt it net te drok yn it museum.