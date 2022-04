Snits kriget ekstra skoalle foar hûndert Oekraynske bern

Der binne trije ISK's yn Fryslân: yn Ljouwert, yn Drachten - mei in dependâns yn Burgum - en yn Snits. Dat is net genôch en dêrom binne der plannen om yn Snits in twadde skoalle op te rjochtsjen foar maksimaal hûndert learlingen.

Foar hiel Fryslân komme der sa'n seishûndert ekstra learlingen by, ferwachtet Cora van Haar. It ISK hat tiisdei yn Snits in earste besichtiging fan in mooglike lokaasje om dêr les te jaan. It doel is om op 9 maaie út ein te setten mei de lessen.