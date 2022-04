Ramkreak yn automatehal yn Appelskea mei stellen auto

Om 4.30 oere kaam in alarmmelding fan it gebou oan de Noorder Es. Plysjeminsken troffen in auto oan dêr't de gevel mei fernield wie. Yn it kasino wienen meardere automaten iepenbrutsen. De dieders wienen al útnaaid.

Nei alle gedachten ha de dieders in twadde auto brûkt, dy't ek stellen wêze soe by it bedriuw oan de Esgang yn Easterwâlde. It is net bekend wat bút makke is.