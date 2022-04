Minder drugslabs en himpplantaazjes oprôle yn 2021

De sifers lykje posityf foar Noard-Nederlân. De ferwachting wie dat it tal produksjelokaasjes hjir tanimme soe no't yn it suden, Noard-Brabân, in soad oprôle wurde. "Als we naar de cijfers en gegevens kijken die we hebben kunnen wij dat niet bevestigen", seit sjef resjerzje Noard-Nederlân Sylvia te Wierik. "We zien in het zuiden en oosten van het land wel meer dumpingen van drugsafval, maar in het noorden blijft dat al een paar jaar stabiel."

Bestriden fan syntetyske drugs

De ôfrûne tiid hat de plysje bot ynset op de bestriding fan syntetyske drugs. Der koe in slach makke wurde nei't se meilêze koene mei petearen op kryptotelefoans. "We hebben daar in 2020 veel onderzoek naar gedaan en toen veel criminele samenwerkingsverbanden opgerold. Dat heeft in 2021 een duidelijk effect gehad."

Oft dat bliuwt, is de fraach. "Wat we zien, is dat het vaak tijdelijk is. Het blijft altijd een kat-en-muisspel tussen criminele en politie."