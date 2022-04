Bestjoerder wie mooglik ûnder ynfloed by ûngelok op Ljouwerter Aldlânsdyk

Nei it ûngelok hat it ferkear om it Drachtsterplein hinne oerenlang fêststien. Der wie in ravaazje op de dyk en dy lei dy fol mei ûnderdielen.

De Aldlânsdyk is dé ferkearswei nei bedriuweterrein De Hemrik yn Ljouwert en foar ferkear dat út de rjochting fan it suden nei eastlik Ljouwert en fierder wol.

Slachtoffers oansprekber

De brânwacht moast ien persoan út in auto weihelje. Trije ambulânses kamen op it plak om ferwûnen te fersoargjen. Twa persoanen binne nei it sikehûs oerbrocht. De slachtoffers wiene oansprekber.