Bewenner út glêzen hûs yn Wommels: "De wyn helle oan, it begûn te skodzjen"

"No, ik sit op dit stuit net yn it glêzen hûs," fertelde Pieteke de Boer moandeitemoarn betiid.

It gie mâl

"It gie mâl, de wyn helle oan. En dat fernimst wol ast op hichte bist. Om in oere as fiif begûn it te skodzjen. Doe ha ik kontakt hân mei ien fan de organisaasje en dy sei dat ik derút moast foardat der rare dingen barre soenen." De dichter koe dêrnei nei it mienskipshûs fan it Agrarisch Natuurfonds. "No sit ik noch wat tichter op de fûgels."

Hûs op hichte

It glêzen hûs boppe de Slachtedyk is op fiif meter hichte boud. Oanlieding is it 75-jierrich jubileum fan de pleatslike Fûgelwacht. De keunstners en wittenskippers sille de 24 oeren brûke om ynspiraasje op te dwaan en nije ynsichten te ûntwikkeljen.