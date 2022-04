Grut ûndersyk yn Waadsee nei fisk en fiskitende fûgels

Twa wiken lang wurdt sa yn kaart brocht wêr't dy foar de fûgels wichtige fisken binne. Yn deselde perioade wurde dan ek dy fûgels ynventarisearre. It jild dêrfoar is noch net regele, mar Tulp hat goeie hoop dat dat wol goed komt.

En dan wurdt it tiid om beide saken nêst elkoar te lizzen; de plakken dêr't de fiskitende fûgels sitte en de plakken dêr't dy fisken sitte. Dan kinne je sjen oft dy fûgels wol op it goeie plak sitte om oan fretten te kommen. Gewoanwei regelet dat himsels wol yn de natuer en der binne bygelyks ek wol klikstirnzen foarsjoen fan in stjoerderke om te sjen wêr't se harren fretten krekt fuorthelje.

Ferlet fan geskikte briedplakken

It tal geskikte briedplakken yn de Waadsee is eins net hiel grut. Dat komt mei troch de ynfloed fan de minske dy't der bygelyks foar soarge hat dat yn stee fan natuerlike wâlskanten no seediken binne of beset troch badgasten.

Of dat oars goeie briedplakken ferrûgje troch tefolle stikstof. Mei dêrtroch sjogge wy no bygelyks noardske stirnzen op dakken brieden en dat ek troch natuerbeskermers briedplakken oanlein wurde om wat te dwaan oan dat grutte ferlet oan in goede briedbiotoop. Dat moat dan wol op plakken dêr't de fûgels net te fier hoege te fleanen om oan fretten te kommen. En dêrby kin dit ûndersyk helpe.