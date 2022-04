EHBO'ers ha nije papieren nedich: "Dat kin in probleem wurde"

Ofhinklik fan it evenemint binne ferskillende EHBO-nivo's nedich. "Dat hinget ôf fan de risiko-analyze en de fergunning", seit bestjoerslid Henk Kooistra fan EHBO Friesland. Lang net alle Fryske EHBO'ers ha dy papieren.

Fryske EHBO-ferienings besykje troch gearwurking de gatten te foljen. Slagget dat net? "Dan wurdt in berop dien op betelle helpferliening. Dat is wol in kostepost dy't derby komt", seit Kooistra.

EHBO yn de kafetaria

Ek foar de EHBO-romten komme nije easken oan. "Eins praatst oer EHBO-post en EHBO-romte, dêr moatte fjouwer persoanen sitte kinne, der moat ferwaarming en airco wêze, net te ticht by it poadium."

Neffens Kooistra is it wol goed dat der nije easken komme. "Yn Wolvegea hiene we in kear de EHBO-post yn in kafetaria, dat is net mear fan dizze tiid."