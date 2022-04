Haye sjocht ferbettering by Hearrenfean: "We moeten onszelf belonen"

Thom Haye is net tefreden mei in punt, fertelt er. "We komen ook heel vaak gevaarlijk door, dan ontbreekt het soms nog net aan de eindpass. We hebben genoeg momenten gehad om te scoren, dus ik ben niet helemaal tevreden."

Haye set syn twivels by de strafskoppen. "Ik heb de beelden allemaal nog niet teruggezien. Bij die eerste goal wordt zo lang gekeken, dan heb je eigenlijk je antwoord al. Die tweede is ook erg ongelukkig. En in de eindfase bij Anthony wordt niet gekeken."

Scheepsrecht

Dochs leit de skuld net by skiedsrjochter Lindhout, fynt Haye. "We hebben genoeg momenten gehad om het zelf te beslissen." De middenfjilder krige dêr sels ek in flinke kâns op. "Het mocht voor de tweede keer niet zo zijn, misschien is het drie keer scheepsrecht."

Al mei al liket der wat in opgeande line yn te sitten by Hearrenfean. "Als je kijkt naar de laatste weken, hebben we vier keer op rij niet verloren. Het staat best goed maar we moeten onszelf wat meer belonen."