Cambuur thús ûnderút tsjin NEC

Debút foar Smit

Yn de twadde helte wie it de thúsploech dy't op syk gie nei de 2-1. Nettsjinsteande in pear kânskes foar Uldrikis en Jacobs, wie NEC it tichtst by in treffer. Nei in lyts oere waard in skot fan Okita fan rjochting feroare, keeper Pieter Bos koe de bal krekt út de benedenhoeke tikke en foarkaam dêrmei de 1-2.

De Letske Uldrikis koe nei syn blessuere net langer dan in oere spylje en waard ferfongen troch debutant Milan Smit. Binnen in pear minuten krige Smit in grutte kâns, mar syn bal koe keard wurde troch keeper Branderhorst fan NEC.

Cambuur jout it fuort

Tweintich minuten foar tiid kaam NEC hast op foarsprong, doe't Doke Schmidt syn eigen keeper hast ferraste mei in kopbal. Gelokkich foar Cambuur koe Pieter Bos de bal noch krekt keare.

In kertier foar tiid gie it mis foar de thúsploech. Ynfaller Javier Vet koe in hiel ein trochrinne mei de bal oan de foet en helle út fan sa'n 25 meter. Keeper Pieter Bos wie kânsleas en tsjin de ferhâldingen yn kamen de besikers op foarsprong.

Ynterim-trainer Haar wiksele syn sintrale ferdigeners yn de slotfaze om noch wat te besykjen. Hoewol't it Ljouwerter publyk de lykmakker der wol yn raze woe, slaggen de alve op it fjild dêr yn de lêste minuten net mear yn.