Hearrenfean hâldt punt oer oan Sparta-út

Oan de oare kant wiene Thom Haye en Sydney van Hooijdonk tichterby. De earste skeat en rekke de ûnderkant fan de latte, de twadde skoarde de rebound mar stie bûtenspul.

Pingelje

Beide ploegen kamen yn de earste helte net folle fierder as kânskes. Oant it tsien minuten foar tiid ynienen flink mis like te gean foar Hearrenfean. Rami Kaib naam de bal by it útferdigenjen mei de hân mei: penalty.

Lennart Thy mocht oanlizze mar Mulder wie de bettere en fiske de bal út de krusing. Dat wie al wer efkes lyn: de lêste sechtjin strafskoppen dy't de Feansters tsjinkrigen fleagen deryn.

Fuort nei skoft gie it wér mis. Ibrahim Dresevic tikte Thy hiel licht oan, mar neffens skiedsrjochter Lindhout wie dat in penalty wurdich. Ditkear mocht Vito van Crooij oanlizze en hy skoarde wol.