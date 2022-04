Piet Fortuin: "CDA-winst Smellingerlân wie benammen in korreksje"

Fortuin, dy't yn it ferline riedslid wie yn Smellingerlân, is de lêste jierren wat minder direkt by it CDA belutsen. Mar hy hat de partij fansels wol folge, ek by de lêste riedsferkiezings.

"De winst fan it CDA yn Smellingerlân moat wol wat relativearre wurde", sa sei Fortuin yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries.

Keapsnein

"By de foarige ferkiezingen waard de ELP hiel grut troch harren stânpunt oer de keapsnein. Guon kiezers koene no wol wer werom, dêrom sjoch ik it foar in grut part as in korreksje."

It hat it CDA yn Smellingerlân ek holpen dat de partij dêr mei in jonge, frisse listlûker kaam, tinkt Fortuin. "Mar jo witte noait hoe lang soks duorret, want jo moatte yn de polityk wol smoarge hannen meitsje wolle. Wa't dat net doart, bliuwt allinnich mar oan de kant stean om te sizzen dat it oars moat. En dat past ús ek net."

Kaai by FNP

It ferlies yn de oare gemeenten is neffens Fortuin in sinjaal. "De krisis om Omtzigt hinne en dat gedoch mei de lanlike listlûkersferkiezing hat de partij net goed dien. No is der ferlet fan bestjoerlike rêst en in dúdlike koers. Spitich dat it lânlike byld ek lokaal sokke grutte gefolgen ha kin."

Yn in soad gemeenten hat de FNP de kaai yn hannen om it CDA al as net yn it kolleezje te helpen. It CDA hat as echte bestjoerderspartij fansels in soad betûfte minsken beskikber mei in protte ûnderfining.

Mar neffens Wouter Wouda, foarsitter fan it FNP-haadbestjoer en ek dielnimmer oan it Nijsfoarum, seit dat neat. "It giet ús as FNP ècht om de ynhâld. En oer hoe't dat dus ynpakt yn al dy gemeenten dêr't no praat wurdt, kin ik dus neat sizze".