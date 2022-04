Tennisser Sander Arends wint challenger fan Saint-Brieuc

Arends en Pel wiene as twadde pleatst yn Saint-Brieuc, wylst harren tsjinstanners as earste pleatst wiene. Yn de finale krigen Haase en Eysseric mar leafst 8 breakpoints, mar it duo slagge der net yn om in break te pleatsen. Oan de oare kant krigen Arends en Pel 3 breakpoints, dy't se allegear ek pakten.

It is foar Arends en Pel de earste toernoaiwinst fan dit jier. Earder stiene se al wol yn de finale yn Quimper (Frankryk) en Turijn (Italië).