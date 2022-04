Treinferkear NS leit hiele dei plat troch steuring, bussen Arriva slaan haltes oer

De reisadvizen yn de NS Reisplanner binne troch de steuring net aktueel en op stasjons kin sels gjin inkelde ynformaasje jûn wurde oer de treinen. "Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot", seit de NS yn in ferklearring. "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd."

Allinnich op trajekten fan regionale ferfierders wurdt riden, yn Fryslân is dat Arriva, al is de reisynformaasje hjir ek net aktueel. Arriva lit witte dat der op it stuit gjin fertragingen of útfal fan treinen binne.

Troch de útfal by NS wiene de bussen fan Arriva wol drokker. Dêrtroch moat de ferfierder guon haltes oerslaan.