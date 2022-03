Frittemahof besiket grut fersoargingssintrum lyts te meitsjen

Gewoanwei as je in fersoargingshûs yn komme, is it wat steriel. Wat saaklik. Mar dat is tsjintwurdich oars by Frittemahof yn Snits. It atrium fan inkelde tsientallen meters heech is net mear sa yntimidearjend as at it wol west hat.

Meiwurkers Marjan Andringa en Mirjam Huitema kamen mei it idee om de romte lytser te meitsjen, mei help fan in soad grien en in pergola. It resultaat: in griene húskeamer, dêr't de bewenners maklik efkes sitte kinne mei famylje of freonen.

Skruten

Neffens Marjan Andringa wiene de bewenners yn de âlde setting noch wolris skruten om yn de grutte romte te sitten. It nûge totaal net út om dêr inoar te moetsjen. De hear Vogelzang en frou Van Vliet binne twa fan de bewenners, en sy ûnderskriuwe wat de meiwurkers sizze. Se binne tige wiis mei de nije yndieling. Benammen ek om't it foar guon fan de bewenners hieltyd dreger is om nei bûten te gean. Mei alle planten en grien wurdt it bûten no nei binnen ta helle.

Tongersdeitemoarn wie de iepening fan de pergola. En dat wie ekstra bysûnder fanwege it feit dat it wer de earste fiering wie sûnt it útbrekken fan de coronapandemy.