Fanwege noed yn Ter Apel krisisopfang op It Hearrenfean

It COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hat in fersyk by gemeente Hearrenfean dellein. It giet om maksimaal 150 bêden, dy't dus foar flechtlingen brûkt wurde dy't net út Oekraïne komme. De groep minsken komt by it lanlike oanmeldsintrum yn Ter Apel wei.

Noed yn Ter Apel

Der is in soad noed oer de situaasje yn Ter Apel. Dêr wie sneon út need in grutte tinte opboud as romte foar flechtlingen, dy't dêr ite koene. Dy tinte wurdt lykwols ûnder druk fan gemeente Westerwolde wer ôfbrutsen, om't dy neffens de gemeente net geskikt is om de 'inhumane situatie' op te lossen. Der wie gjin fergunning en de gemeente wie net ynformearre.

It COA joech lykwols oan dat it bot nedich wie: der binne al dagen sa'n 650 minsken yn Ter Apel, wylst der eins mar plak is foar 275 flechtlingen.